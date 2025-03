Die Ausbildung zu medizinischen Fachberufen am Uniklinikum Würzburg

WÜRZBURG – Neben Ärztinnen und Ärzten werden am Uniklinikum Würzburg (UKW) Fachkräfte in vielen weiteren medizinischen Berufen ausgebildet und eingesetzt.

In der aktuellen Ausgabe des Magazins klinikum & wir wird dieses Thema ausführlich behandelt. Das Magazin beleuchtet, wie das UKW in der Ausbildung von Fachkräften wie Hebammen, Masseuren, Operationstechnischen Assistenten, Medizinischen Fachangestellten und Physiotherapeutinnen engagiert ist, um das breite Leistungsspektrum eines Universitätsklinikums sicherzustellen.

Das Top-Thema der Ausgabe 1/2025 gibt einen umfassenden Überblick über das Engagement des UKW in der Ausbildung dieser Fachberufe. Zudem informiert das Magazin über wichtige Ereignisse der letzten Monate am unterfränkischen Krankenhaus der Maximalversorgung, wie den Start der Patientenversorgung im neuen Zentrum für Altersmedizin sowie die Einrichtung eines neuen Lehrstuhls für Experimentelle Viszeralchirurgie. Weitere Themen umfassen aktuelle Forschungsergebnisse aus Würzburg und den Umgang des UKW mit Nachhaltigkeitsthemen sowie den Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz.

Das Magazin klinikum & wir ist nicht nur in gedruckter Form erhältlich, sondern auch als Webmagazin unter www.ukw.de/medien-kontakt/presse/magazine verfügbar. Gedruckte Exemplare liegen an vielen öffentlich zugänglichen Stellen am Klinikum zum Mitnehmen aus.