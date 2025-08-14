Die Beamten staunten nicht schlecht: Mann mit knapp vier Promille im Straßenverkehr

KOLITZHEIM, OT ZEILITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Dienstagnachmittag versuchte sich ein 44-jähriger Mann am Radfahren – mit knapp vier Promille. Eine Streife der Gerolzhöfer Polizei schritt ein und verhinderte, dass sich der Mann weiter selbst oder andere in Gefahr bringt. Der Radfahrer hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Radfahrer in der Johann-Pröschel-Straße gestützt sei. Die Beamten kamen vor Ort und stellten einen stark alkoholisierten Mann fest. Der 44-jährige Radfahrer war zweifellos nicht in der Lage, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte die Einschätzung der Polizeibeamten. Das Gerät zeigte einen Wert von an die vier Promille an. Die Beamten haben daraufhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Darüber hinaus wurde auch der Führerschein beschlagnahmt, da in diesem Zusammenhang davon auszugehen ist, dass das Gericht in seinem späteren Urteil die Fahrerlaubnis einziehen wird. Das bedeutet, dass der Mann ab sofort keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf.