Die Bürger müssen nochmal abstimmen: Oberbürgermeisterstichwahl am 22. März

SCHWEINFURT – Da bei der Oberbürgermeisterwahl am 08. März 2026 keiner der sieben Bewerber die absolute Mehrheit erreichen konnte, entscheiden die Bürger der Stadt am Sonntag, den 22. März 2026, in einer Stichwahl über ihr künftiges Stadtoberhaupt. In der entscheidenden Wahlrunde treten Ralf Hofmann (SPD) und Oliver Schulte (CSU) gegeneinander an, die im ersten Wahlgang die höchsten Stimmenanteile auf sich vereinen konnten.

Für den Urnengang kannst du die Wahlbenachrichtigung der ersten Wahl nutzen, die in den Wahllokalen wieder ausgehändigt wurde. Solltest du diese nicht zur Hand haben, genügt die Vorlage deines Personalausweises oder Reisepasses in einem der 37 Abstimmungsräume. Stimmberechtigt sind alle Personen, die bereits für die Hauptwahl zugelassen waren – unabhängig davon, ob sie am ersten Wahltermin tatsächlich teilgenommen haben.

Rund 10.000 Wahlberechtigte, die bereits Briefwahl für beide Wahlgänge beantragt hatten, erhalten ihre Unterlagen ab Ende dieser Woche automatisch per Post. Wer noch Briefwahl beantragen möchte, kann dies online, schriftlich oder ab dem 12. März persönlich im Bürgerservice des Rathauses erledigen.

