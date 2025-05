Die Bundespolizeiinspektion Würzburg informiert zum Fußballspiel 1. FC Schweinfurt 05 – FC Würzburger Kickers

SCHWEINFURT / WÜRZBURG – Am morgigen Freitag, den 2. Mai 2025, um 19:00 Uhr treffen im Sachs-Stadion in Schweinfurt der 1. FC Schweinfurt 05 und die Würzburger Kickers zum unterfränkischen Nachbarstadtderby in der Regionalliga Bayern aufeinander.

Es werden zahlreiche Fans beider Lager erwartet, viele davon werden die Bahn für ihre An- und Abreise nutzen. Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf den Bahnanlagen und in den Zügen zu gewährleisten, wird die Bundespolizei verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und eine fanfreundliche, friedliche und sichere Reise zum und vom Spiel zu ermöglichen.

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei ist daher im Zeitraum von circa 15:00 Uhr bis 18:15 Uhr sowie von 21:00 Uhr bis 24:00 Uhr mit einer starken Frequentierung des Hauptbahnhofes Schweinfurt und des Hauptbahnhofes Würzburg sowie auf den Zügen der umliegenden Strecken rund um Schweinfurt, insbesondere auf der Bahnstrecke Würzburg – Schweinfurt, zu rechnen.

Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Bahnreisenden um Beachtung dieser Hinweise und um Verständnis für die notwendigen polizeilichen Maßnahmen.