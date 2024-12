Die dunkle Jahreszeit und wieder zwei Wohnungseinbrüche am Untermain

LKR. MILTENBERG UND LKR. ASCHAFFENBURG – Am Freitag ereigneten sich in der Region zwei Einbrüche, bei denen ein Täter erfolglos blieb. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch in Großheubach

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Königsberger Straße über einen Wintergarten. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten unerkannt. Es wurde vor allem Bargeld entwendet, dessen genaue Höhe noch unbekannt ist. Der Einbruch fand zwischen 14:30 Uhr und 18:45 Uhr statt.

Einbruch in Dettingen

In der Egerlandstraße in Dettingen nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses und drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude ein. Sie entkamen mit Schmuck im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe. Der Einbruch ereignete sich gegen 12:00 Uhr.

Versuchter Einbruch in Waldaschaff

In der Schillerstraße in Waldaschaff scheiterten die Täter bei ihrem Versuch, die Eingangstür eines Wohnhauses zu öffnen. Der Hausbewohner bemerkte nach seiner Rückkehr, dass zwischen Samstag, 01:30 Uhr, und Sonntag, 01:30 Uhr, versucht worden war, die Tür gewaltsam zu öffnen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt in allen Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges bemerkt, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat in der Nähe der Tatorte in Großheubach, Karlstein und Waldaschaff verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Fälle geben?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegengenommen.