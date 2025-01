Die ersten Tage des Jahres – Verkehrstauglichkeit als Thema – viele Kontrollen

MAIN-RHÖN. Mit Blick auf die Region und die ersten Tage des neuen Jahres haben die Polizeibeamten in der Region die Verkehrstauglichkeit und somit die Sicherheit im Straßenverkehr fest im Blick. Zahlreiche Kontrollen zeigen, dass die überwältigende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer sich nicht berauscht ans Steuer setzt. Doch vielerorts haben die Beamten nicht verkehrstüchtige Personen aus dem Verkehr ziehen müssen. In aller Regel wurden Verfahren eingeleitet, Führerscheine sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

SCHWEINFURT. In den frühen Sonntagmorgenstunden ist ein 32-Jähriger auf der Staatsstraße 2281 bei Stadtlauringen verunglückt. Der Fahrer eines Pkw kam hier von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Fahrzeug liegt ungefähr bei 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen derzeit aber das Ergebnis eines Atemalkoholtests lässt vermuten, dass die Alkoholisierung des Fahrers eine nicht unwesentliche Rolle spielte – der Verunfallte saß mit 2,26 Promille am Steuer.

BAD KISSINGEN. Am Samstag ist ein 49-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kasernenstraße entlanggefahren. Polizisten haben den Mann angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Fahrzeugführer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte. Seine Augen waren glasig und sein Gang unsicher. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille.

HAßFURT. Freitagabend ist eine 29-jährige Frau in der Dr.-Ambundi-Straße kontrolliert worden. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, stand die Pkw-Fahrerin unter dem Einfluss von THC. Wie sie selbst sagte, hat sie ein oder zwei Joint an Neujahr konsumiert.

BAD NEUSTADT. In Oberstreu fuhr Freitagnacht eine 23-jährige Fahranfängerin die Kirchgasse entlang. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle kam den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Die junge Dame, für die eine strickte null Promillegrenze gilt, erzielte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 0,12 mg/l.

BAD BRÜCKENAU. Donnerstagmittag ist ein 25-Jähriger in seinem Pkw die Schloßstraße entlanggefahren. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Glasige Augen, verkleinerte Pupillen und der Geruch nach Haschisch verrieten den Mann. Auf Nachfrage bestätigte der 25-Jährige den Konsum mehrere Joints am Tag zuvor. Ein Urintest erhärtete den Verdacht auf den Konsum von Marihuana aber auch von Kokain.

EBERN. Am Donnerstag ist ein 48-jähriger Mann mit seinem Pkw die Hauptstraße in Rentweinsdorf entlanggefahren. Aufgrund von Anzeichen die auf Drogenkonsum schließen lassen, haben die Beamten bei dem Mann einen freiwilligen Urintest durchgeführt. Dieser Test war positiv auf THC.

GEROLZHOFEN. In der Silvesternacht zeigte sich ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw außergewöhnlich nervös. In der Hermann-Löns-Straße wurde er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Neben seiner Nervosität wurden auch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Letztlich bestätigte der Mann den Konsum von Cannabisprodukten am Vortag.

MELLRICHSTADT. Präventiv wurden Beamte in der Beethovenstraße tätig. Ein 26-jähriger Mann hat Sonntagnacht bei einer Polizeikontrolle stark nach Alkohol gerochen. Einen Atemalkoholtest verweigerte dieser. Nachdem für die Beamten zu befürchten stand, dass der Mann alkoholisiert auf seinen mitgeführten E-Scooter steigen würde, wurde das Gefährt sichergestellt. Dadurch wurde verhindert, dass der 26-jährige sich selbst aber auch andere in seinem Zustand gefährdet.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)