Die FC05-Damen siegen gegen den FC Hopferstadt
SCHWEINFURT – Die Fußballerinnen aus Schweinfurt konnten sich in ihrem Auswärtsspiel gegen Hopferstadt, das in der letzten Saison noch verloren ging, einen knappen 1:0-Sieg sichern. Das Team war sich der Spielstärke des Gegners bewusst und musste in dem hart umkämpften Match auch das nötige Glück auf seiner Seite haben.
In der ersten Halbzeit wackelte die Schweinfurter Defensive. Die Mannschaft hatte zweimal großes Glück, als ein Schuss von Nicole Wolf an die Querlatte ging und kurz darauf ein weiterer Schuss von Lena Kechel knapp den Außenpfosten streifte. Selbst konnten die Schweinfurterinnen in der ersten Hälfte keine nennenswerten Torchancen verbuchen.
In der Anfangsphase der zweiten Hälfte gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Die Schweinfurter Mädels erarbeiteten sich die ein oder andere Chance, agierten aber im letzten Drittel zu ungenau. Die Gastgeberinnen blieben stets gefährlich. In der 65. Minute gelang Antonia Heider nach einem Freistoß eine Rückgabe auf Marie Maier, die den Ball mit einem Volleyschuss zum 1:0-Siegtreffer im Tor versenken konnte.
In der Schlussphase hatten die Schweinfurterinnen weiterhin Glück, dass die Schüsse der Hopferstädterinnen oft zu ungenau waren. Am Ende muss man sagen, es war ein glücklicher Sieg, der auch anders hätte ausgehen können. Nun gilt es, sich auf das erste Heimspiel der Saison gegen die DJK Würzburg vorzubereiten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!