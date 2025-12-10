Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH verzichtet erneut auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Partner und spendet insgesamt 15.000 Euro an Save the Children e.V. und Liebe im Karton e.V.
SCHWEINFURT – Wie in den vergangenen Jahren setzt das Unternehmen FIS die Philosophie „Spenden statt Schenken“ fort und unterstützt hilfsbedürftige Kinder mit einer Gesamtspende von 15.000 Euro an zwei Organisationen: Save the Children e.V. und Liebe im Karton e.V.
Details zu den Spenden
Save the Children e.V. (10.000 Euro): Mit dieser Spende unterstützt FIS die weltweit größte Kinderrechtsorganisation in ihrem Engagement für Kinder in Not. Die Summe fließt in internationale Projekte, die Kindern in Krisenregionen Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung verschaffen und ihnen neue Perspektiven ermöglichen sollen.
Liebe im Karton e.V. (5.000 Euro): Der in Würzburg ansässige, rein ehrenamtlich arbeitende Verein wird mit der Spende bei seiner Mission unterstützt, tausende von Geschenkboxen, sogenannte „Loveboxen“, an Kinder in Not zu verteilen. Die Boxen werden über bundesweite Sammelpunkte generiert, durch rund 200 Helfer endkontrolliert und anschließend an Kinderheime, Hospize, Waisenhäuser und soziale Einrichtungen verteilt.
