Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH verzichtet erneut auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Partner und spendet insgesamt 15.000 Euro an Save the Children e.V. und Liebe im Karton e.V.

10. Dezember 2025Letztes Update 10. Dezember 2025
Tobias Schulz-Klante (Personal/Recruiting, FIS), Tobias Winkler (1. Vorsitzender von Liebe im Karton), Ralf Bernhardt (Geschäftsführung, FIS) - Foto: Shannon Thomas
SCHWEINFURT – Wie in den vergangenen Jahren setzt das Unternehmen FIS die Philosophie „Spenden statt Schenken“ fort und unterstützt hilfsbedürftige Kinder mit einer Gesamtspende von 15.000 Euro an zwei Organisationen: Save the Children e.V. und Liebe im Karton e.V.

Details zu den Spenden

