Die Freibadsaison im Schweinfurter SILVANA Sport- und Freizeitbad endet am 14.09. mit Abschluss-Pool-Party
SCHWEINFURT – Das SILVANA Sport- und Freizeitbad beendet am Sonntag, dem 14. September, seine Freibadsaison. Zum Abschluss lädt eine große Poolparty mit verschiedenen Wasserattraktionen ein. Nach einer jährlichen Revision öffnet das Hallenbad mitsamt der Saunalandschaft am 6. Oktober wieder für die Badegäste.
Am letzten Tag der Freibadsaison, dem 14. September, erwartet die Besucher ab 13:00 Uhr eine große Abschlussparty. Ein besonderes Highlight ist der „Aquatrack“, eine schwimmende Wasserattraktion, die für jede Menge Spaß sorgen soll.
Eine Woche später, am 21. September, öffnet das SILVANA noch einmal seine Außenanlagen für den beliebten „DogDay“. Von 11:00 bis 18:00 Uhr können Hundebesitzer und ihre Vierbeiner im Nichtschwimmerbecken planschen und auf der Liegewiese toben. Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Hund und 1,50 Euro pro Begleitperson, wobei die Einnahmen für einen guten Zweck gespendet werden.
Die Zeit zwischen dem Ende der Freibadsaison und der Wiedereröffnung des Hallenbades wird für die jährliche Revision genutzt. Dabei werden alle Becken und technischen Anlagen umfassend geprüft und für die kommende Hallenbad- und Saunasaison vorbereitet. Ab Montag, dem 6. Oktober, stehen die Innenbereiche dann wieder für Sport und Erholung zur Verfügung.
Die regulären Öffnungszeiten des Hallenbades und der Saunalandschaft lauten:
- Montag: Geschlossen (Tag der Schulen und Vereine)
- Dienstag: 06:30 – 08:00 Uhr (Frühschwimmen) und 10:00 – 21:00 Uhr
- Mittwoch: 10:00 – 21:00 Uhr
- Donnerstag: 10:00 – 21:00 Uhr
- Freitag: 06:30 – 08:00 Uhr (Frühschwimmen) und 10:00 – 22:00 Uhr
- Samstag: 09:00 – 22:00 Uhr
- Sonntag: 09:00 – 22:00 Uhr
An Feiertagen und in den Ferien entfällt das Frühschwimmen, stattdessen ist das SILVANA in dieser Zeit werktags von 09:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Für die Feiertage zum Jahresende gelten zudem gesonderte Öffnungszeiten:
- 24.12.2025 und 25.12.2025: Geschlossen
- 26.12.2025: 09:00 – 22:00 Uhr
- 31.12.2025: 09:00 – 14:00 Uhr
- 01.01.2026: 14:00 – 22:00 Uhr
