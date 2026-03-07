Auto IU

Die Frühlingsausgabe des Kulturkalenders 2026 liegt bereit
Foto: Hanna Komenda
BAD NEUSTADT AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Pünktlich zur Frühlingszeit hat die Kulturagentur Rhön-Grabfeld die neue Ausgabe des Kulturkalenders für die Monate März bis Mai herausgegeben. Das Heft bündelt das vielfältige Kulturprogramm des gesamten Landkreises und ist ab sofort kostenlos an zahlreichen öffentlichen Stellen erhältlich.

Interessierte finden den Kalender in Rathäusern, Museen, Schulen, Touristinformationen sowie in Bankfilialen und direkt bei der Kulturagentur. Das umfangreiche Angebot an kulturellen Veranstaltungen für das kommende Vierteljahr ist zudem online einsehbar.

Das gesamte Programm ist abrufbar unter:

www.kulturkalender.rhoen-grabfeld.de

