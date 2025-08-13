Die Gastszene Berlin slammt in der Disharmonie: Vier neue Slammer erstmals beim Schweinfurter Poetry Slam #81
SCHWEINFURT – Am Samstag, den 20. September, findet um 20:00 Uhr in der Disharmonie der nächste Poetry Slam statt. Moderator Manfred Manger verspricht eine heiße Dichterschlacht, die erstmals mit der neuen Lüftungsanlage stattfindet. Mit dabei sind vier Slammer aus Berlin sowie lokale und regionale Talente. Das Publikum entscheidet über den Sieger des Abends, der sich für das Saisonfinale im März 2026 qualifiziert.
Die Teilnehmer des Abends
Die Berliner Gäste, die zum ersten Mal in Schweinfurt auftreten, sind:
- Lucas Schemenz: Der U20-Meister Berlin-Brandenburg 2017 ist für seine Texte mit naivem Optimismus und Wortwitz bekannt.
- Heidi Wagner: Die Erzieherin präsentiert Texte, die Alltagsbeobachtungen mit Tiefgang verbinden.
- Hendrikje Wassenaar: Die U20-Vizemeisterin schreibt mit Selbstironie und Leichtigkeit über „Alles und Nichts“.
- Kira Müller: Die Marketing-Projektmanagerin vermischt in ihren Texten gerne ihre Vorlieben für Süßigkeiten und Wortspiele.
Die hiesige Szene wird von Selina Schlender aus Fürth, der Trize-Regionalmeisterin Franken 2024, repräsentiert. Außerdem tritt Felix Eckstein für die offene Liste an. Wer selbst teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail bei Manfred Manger bewerben.
Wichtige Hinweise zum Event
- Jury und Preise: Eine Publikumsjury bewertet die Beiträge, und im Finale kürt das Publikum den Sieger. Die Preise des Abends bringen die Zuschauer selbst mit.
- Begleitung: Musikalisch begleitet wird der Abend von der Nürnberger DJane Lisa Smaragd.
- Tickets: Der Kartenvorverkauf wird empfohlen, es gibt aber auch immer Karten an der Abendkasse. Für Schüler und Mitglieder von Poetry Slam Schweinfurt e.V. oder der Disharmonie gibt es ermäßigte Tickets.
- Sonderaktion: Mit diesem Slam startet auch der Vorverkauf für die Highlander – Saisongala. Während der Veranstaltung gibt es „Early-Bird“-Tickets, bei denen man die Online-Gebühren spart.
Tickets sind online unter www.disharmonie.de oder telefonisch unter 09721/28895 erhältlich. Ermäßigte Tickets können auch über das Kontaktformular auf www.poetryslamschweinfurt.de bezogen werden.
