Die Geburtshilfe am Leopoldina-Krankenhaus ist für die Region Main-Rhön gesichert
SCHWEINFURT – Um die flächendeckende Geburtshilfe in der Region weiterhin sicherzustellen, haben die Geschäftsführung des Leopoldina-Krankenhauses und das 22-köpfige Hebammenteam eine gemeinsame Lösung gefunden. Hintergrund sind die massiven finanziellen Einbußen der freiberuflichen Hebammen durch den seit November 2025 geltenden neuen Hebammenhilfevertrag, welche die wirtschaftliche Grundlage ihrer Arbeit gefährden.
Die Hebammen am Leopoldina-Krankenhaus arbeiten nach dem Belegmodell und betreuen jährlich rund 1.700 Geburten. Um die drohenden Honorarverluste aufzufangen und die bewährte Zusammenarbeit fortzusetzen, hat das Krankenhaus nun eine anteilige Vergütung der Bereitschafts- und Rufdienste im Kreißsaal vereinbart. Der Aufsichtsrat hat diesem Vorgehen bereits zugestimmt, um die Versorgungssicherheit für werdende Eltern in Schweinfurt stabil zu halten.
Geschäftsführer Jürgen Winter betonte, dass man trotz der strukturellen Unterfinanzierung der Krankenhäuser die Verantwortung für die Region übernehme. Das Angebot einer Festanstellung für das gesamte Team steht zudem weiterhin im Raum. Ramona Kühlmann, leitende Hebamme, und Sandra Piede vom Hebammenteam bezeichneten die Gespräche als sehr konstruktiv und wertschätzend.
Gleichzeitig fordern beide Parteien eine Nachverhandlung des Hebammenhilfevertrages auf Bundesebene. Ziel müsse eine adäquate Honorierung sein, welche die Berufsrealität der Beleghebammen widerspiegelt, ohne die Krankenhäuser finanziell einbinden zu müssen. Langfristige Planungssicherheit für die Geburtshelferinnen sei nur durch eine entsprechende Anpassung der bundesweiten Verträge möglich.
Möchten Sie, dass ich nach weiteren Meldungen zum Thema Gesundheitsversorgung in Unterfranken für Sie suche?
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!