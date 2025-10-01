Die Gemeindebibliothek Grafenrheinfeld feierte 40jähriges Jubiläum
GRAFENRHEINFELD – Die Gemeindebibliothek Grafenrheinfeld feierte am 11. Oktober 2025 mit einem Festakt und Tag der offenen Tür ihr 40-jähriges Jubiläum des Neubaus am Kirchplatz. Bürgermeister Christian Keller würdigte die Bibliothek in seiner Rede als ein Haus der Bildung, Kultur und Gemeinschaft, das heute fest im kulturellen Leben der Gemeinde verankert ist und sich als „zweites Wohnzimmer“ der Bürger etabliert hat.
Bürgermeister Keller erinnerte im vollbesetzten Lesecafé an die Anfänge des Projekts, das 1985 als erstes großes Bauvorhaben in der Amtszeit von Bürgermeister Robert Gießübel umgesetzt wurde. Die Investition von 2,1 Millionen D-Mark in eine Bücherei dieser Größe mit moderner Ausstattung sei für eine Gemeinde mit damals rund 3.000 Einwohnern alles andere als selbstverständlich gewesen.
Ort der Begegnung und Spitzenreiter im Vergleich
Bibliothekleiterin Ivonne Floeder unterstrich, dass die Bibliothek von Anfang an mehr als nur eine „Bücherverleihanstalt“ gewesen sei, indem sie ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für alle Altersgruppen bot. Sie dankte ihrem Team, den ehrenamtlichen Helfern und Kooperationspartnern.
Floeder verwies zudem auf den jährlichen Leistungsvergleich der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen. Demnach weise die Gemeindebibliothek Grafenrheinfeld im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe seit Jahren Spitzenwerte auf, was den Erfolg des Bibliothekskonzepts und die Wertigkeit der Investition belege.
Der Festakt, der auch von den langjährigen Mitarbeiterinnen Ulrike Then und Doris Kaffer mit einem humorvollen Rückblick begleitet wurde, fand seinen musikalischen Rahmen durch die Percussionistin Petra Eisend an der Handpan.
Buntes Programm am Tag der offenen Tür
Bis in den späten Nachmittag hinein gab es für die Besucher ein abwechslungsreiches Programm:
- Eine Ausstellung zur Geschichte der Bibliothek.
- Ein Luftballonwettbewerb für Kinder und ein Bibliotheksquiz für Erwachsene.
- Eine Tombola.
Programm-Highlight war der Auftritt des Zauberkünstlers Mr. Flo, der die Gäste zunächst in der Bibliothek und anschließend Klein und Groß im vollbesetzten Bürgersaal mit seiner magischen Show begeisterte.
