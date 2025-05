Die Handschellen klickten: 24-Jähriger Thailänder bei der Übergabe von Goldmünzen verhaftet

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Ein 24-jähriger thailändischer Staatsangehöriger wurde am Montag festgenommen, nachdem er versucht hatte, von einem Ehepaar in Schweinfurt mit der sogenannten Schockanruf-Methode Wertgegenstände zu erbeuten.

Die Täter riefen das Ehepaar am Montagvormittag an und gaben sich als Polizisten aus. Sie erzählten den Rentnern, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Adresse des Ehepaars als mögliches nächstes Ziel auf einem Zettel gefunden wurde. Diese Geschichte war jedoch frei erfunden.

Durch eingeleitete Ermittlungen konnte die geplante Übergabe von Wertgegenständen verhindert werden. Kurz nachdem der 24-jährige Tatverdächtige mehrere Goldmünzen im Wert eines unteren fünfstelligen Betrags abgeholt hatte, nahmen ihn Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt gegen 12:30 Uhr vor dem Anwesen fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Mann am Dienstagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges erließ. Anschließend wurde der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.