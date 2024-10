Die Handschellen klickten: Täterermittlung nach Einbruchsserie – 31-Jähriger in Haft

WÜRZBURG – INNENSTADT. Nach einem Einbruch im Juli auf einem Firmengelände am Haugerring ist es der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gelungen, einen 31-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren. Ein DNA-Treffer am Tatort brachte den Durchbruch in den Ermittlungen.

Der Einbruch fand am Sonntag, den 21.07.2024, statt. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Firmengebäude, indem er die Eingangstür aufhebelte. So gelangte er in das Treppenhaus und hatte Zugang zu fast allen Büroräumen. In den Räumen wurden Schubladen, Schränke und Tresore durchsucht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 140.000 Euro geschätzt, während der Beuteschaden bei rund 1.000 Euro liegt.

Durch die umfangreiche und wochenlange Ermittlungsarbeit, unterstützt durch die Auswertung von Videoaufnahmen und eine intensive Spurensicherung, konnte der 31-Jährige schließlich als Tatverdächtiger identifiziert werden. Zudem konnten ihm weitere Einbrüche in unmittelbarer Umgebung zugeordnet werden. Der Verdächtige befindet sich aufgrund eines anderen Delikts bereits in Haft.