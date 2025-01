Die Haßberge: Frankens Geheimtipp auf der CMT in Stuttgart

STUTTGART – Haßberge Tourismus e.V. startete am vergangenen Wochenende auf der CMT (Caravan Motor Touristik Messe) in die Messesaison 2025. Vom 18. bis 20. Januar präsentierte das Team des Tourismusvereins die Haßberge als attraktive Urlaubsregion auf der Tochtermesse „Fahrrad- & WanderReisen“. Die CMT gilt als größte Publikumsmesse weltweit für Freizeit und Tourismus und zieht jährlich zahlreiche Besucher an.

Haßberge als Geheimtipp für Naturfreunde

Der Naturpark Haßberge ist insbesondere bei Wanderern und Radfahrern beliebt und wird als echter Geheimtipp in Franken gehandelt. Das spiegelte sich auch in der hohen Besucherfrequenz am Messestand wider. Vor allem das umfangreiche Angebot an Radfahrmöglichkeiten in den Haßbergen erfreute sich großer Beliebtheit. Doch ein weiterer Trend war ebenfalls deutlich sichtbar: Reisen mit Wohnmobil, Van oder Wohnwagen – oft in Kombination mit dem geliebten Vierbeiner.

Urlaub mit Hund: Haßberge als hundefreundliche Destination

„Urlaub mit Hund wird ein immer größeres Thema“, erklärte Susanne Volkheimer, Geschäftsführerin von Haßberge Tourismus e.V. Die Region bietet ideale Voraussetzungen für Hundehalter mit weitläufigen Naturlandschaften, hundefreundlichen Unterkünften und geeigneten Stellplätzen. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, hat der Tourismusverein die Landingpage „hassberge-tourismus.de/urlaub-mit-hund“ veröffentlicht. Dort finden Reisende Informationen zu Gassi-Routen, hundefreundlichen Unterkünften und erlaubten Badestellen.

Camping und Caravaning weiter im Trend

Laut der FOCUS CARAVANING-Studie bleiben Camping und Caravaning weiterhin äußerst beliebt. Rund 19 Millionen Deutsche interessieren sich für Reisen mit dem Wohnmobil, wobei die Kernzielgruppe Haushalte mit drei oder mehr Personen und überdurchschnittlichem Einkommen umfasst. Der Trend zieht zunehmend auch jüngere Generationen an, während Senioren weiterhin eine wichtige Zielgruppe bleiben.

Rückblick auf 2024 und Ausblick auf 2025

Auf der Eröffnungs-Pressekonferenz der CMT zog Prof. Dr. Martin Lohmann eine Bilanz zum Reisejahr 2024 und stellte Entwicklungstrends für 2025 vor. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten planen 76% der Deutschen eine oder mehrere Urlaubsreisen im Jahr 2025. Lohmann betonte: „Tourismus bleibt verlässlich.“ Auch international wächst der Tourismus weiter, was den Optimismus der Branche stärkt.

Marketingmix für 2025

Haßberge Tourismus plant in diesem Jahr, mit einem ausgewogenen Marketingmix auf verschiedenen Messen, Stadtfesten und Veranstaltungen präsent zu sein. Geplante Stationen sind unter anderem die Freizeitmesse in Nürnberg und der Tag der Franken in Haßfurt, um die Region als attraktives Reiseziel weiter zu bewerben.