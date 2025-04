Die Haßberger Spieletage des Kreisjugendrings waren erneut ein voller Erfolg

EBERN – Am vergangenen Wochenende drehte sich in der Frauengrundhalle alles um Würfel, Karten und Spielfiguren: Die 13. „Haßberger Spieletage“ lockten über 2.700 Besucherinnen und Besucher an und sorgten für Begeisterung bei Jung und Alt.

Als „Familienfreundlichste Gemeinde 2023“ in der Kategorie über 3.000 Einwohner hatte die Stadt Ebern die Ausrichtung der Spieletage als Preis erhalten – und wurde dieser Auszeichnung mit einer rundum gelungenen Veranstaltung mehr als gerecht.

Der Kreisjugendring Haßberge wurde dabei von insgesamt 35 haupt- und ehrenamtlich Helfenden unterstützt. Vom Aufbau bis zum Abbau am Sonntag waren sie als Spielerklärer, Turnierleitung oder an der Einlasskontrolle im Einsatz und machten die Veranstaltung überhaupt erst möglich. Die Spieletage, die bereits seit 2012 jährlich stattfinden, haben sich als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Landkreises etabliert.

Die Auswahl an Spielen war auch in diesem Jahr beeindruckend: Über 1.400 Titel standen zur Verfügung – von Klassikern bis zu aktuellen Neuheiten, vom einfachen Kinderspiel bis hin zum anspruchsvollen Kennerspiel. Spielerklärende in blauen T-Shirts halfen auf Wunsch beim Einstieg in neue Spiele und ermöglichten es vielen Gästen, ohne vorherige Regellektüre direkt loszulegen.

Besonders beliebt waren auch die Turniere, die Teil des Rahmenprogramms waren. Insgesamt über 70 Teilnehmende traten gegeneinander an – darunter allein 25 beim Klassiker „Die Siedler von Catan“. Für Kinder gab es ein eigenes Turnier mit dem aktuellen Kinderspiel des Jahres „Die magischen Schlüssel“. Die Gewinner durften sich über Preise der Firma Mandrops freuen.

Am Samstagabend wurde es traditionell etwas länger: Der beliebte lange Spieleabend war bis in die Nacht gut besucht. Höhepunkt des Abends war das Großgruppenspiel „Die Werwölfe von Düsterwald“, bei dem über 30 Teilnehmende in verschiedene Rollen schlüpften und versuchten, sich gegenseitig zu entlarven – oder geheim zu bleiben.

Erstmals bereicherte das Theater vom Rabenberg die Spieletage mit dem Stück „Der kleine Rabe Socke – Alles saust um die Wette“. Außerdem sorgte der Zauberer ZaPPaloTT mit seiner Vorstellung „ZaPPaloTT taucht unter“ am Sonntag für leuchtende Kinderaugen und begeisterte auch die Erwachsenen. Für sportliche Abwechslung sorgte die mobile Boulderwand des TV Ebern im Innenhof. Die jüngsten Besucher konnten sich zudem auf einer Bobbycar-Teststrecke und einer Indoor-Spielzone mit „Bruder“-Spielfahrzeugen austoben.

Für das leibliche Wohl sorgten die AWO Ebern sowie das Zeltlager-Team der Pfarrjugend Ebern.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde traditionell der Spielstein an die nächste Ausrichtergemeinde übergeben. Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann überreichte gemeinsam mit Susanne Makowski (KJR Haßberge) und Wolfgang Winter (KJR-Vorstand) den symbolischen Spielstein an die Vertreter der VG Theres: Bürgermeister Matthias Schneider, Bürgermeister Peter Kraus und die 2. Bürgermeisterin Daniela Lang. Damit steht fest: Die 14. Haßberger Spieletage finden vom 12. bis 15. März 2026 im Sport- und Kulturzentrum in Obertheres statt.

Weitere Eindrücke und Fotos, insbesondere von den Siegerehrungen der Spieleturniere, sind auf der Website des Kreisjugendrings unter www.kjr-has.de zu finden.