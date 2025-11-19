Die Karte werden neu gemischt: Auch die AfD stellt nun einen Oberbürgermeister-Kandidaten
SCHWEINFURT – Das wird wohl die spannendste Oberbürgermeisterwahl aller Zeiten: Bisher hatten wir schon sechs Kandidaten zur Verfügung, doch nun kommt doch auch noch die AfD Schweinfurt mit ihrem Kandidaten Prof. Dr. Thomas Felsner, sozusagen in letzter Sekunde um die Ecke.
So mancher Kandidat der bisherigen sechs fühlte sich bestimmt schon sicher in die engere Wahl zu kommen, doch nun spielt die AfD mit und wird wohl für eine neue Mischung der Karten sorgen. Der 44-jährige Professor (THWS) und ehemalige Ingenieur im Automobilbau soll nach Angaben der Partei „echte Industrie-Kompetenz“ ins Rathaus bringen und wird die OB-Wahl wohl kräftig aufrütteln.
Thomas Felsner positionierte sich mit klaren Forderungen und Versprechen:
-
Finanzen: Schluss mit dem 100-Millionen-Defizit und der Verschwendung.
-
Politik: Schluss mit Denkverboten – besonders bei Migration und Schluss mit Bücklingen gegenüber der großen Politik.
-
Amt: „Mit mir dient das OB-Amt nur noch den Bürgern – nicht der Eitelkeit. Vernunft statt Ideologie. Schwarz-Rot-Gold statt Impfvideos vom Oberbürgermeister!“
