DIE LINKE stellt Anfrage an OB Sebastian Remelé zur Verbesserung des neuen ÖPNV

SCHWEINFURT – DIE LINKE hat eine Anfrage an den Oberbürgermeister sowie einen Antrag zur Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in Schweinfurt gestellt.

Der Antrag zielt darauf ab, die Taktzeiten im Stadtverkehr zu verbessern. Konkret wird eine Verlängerung des Halbstundentakts an Wochentagen sowie eine bessere Anbindung an Samstagen gefordert. Damit soll die Attraktivität der Innenstadt gesteigert, der Einzelhandel und die Gastronomie unterstützt und eine nachhaltige Mobilität gefördert werden.

Die Anfrage bezieht sich auf die seit dem 01.01.2025 geltenden Änderungen im ÖPNV, darunter ein neues Bezahlsystem, veränderte Haltestellen und angepasste Fahrpläne. Aufgrund von Bürgerkritik fordert DIE LINKE eine Bestandsaufnahme der Stadtwerke und stellt gezielte Fragen zu möglichen Anpassungen, den Auswirkungen auf Fahrgäste sowie den finanziellen Konsequenzen der Maßnahmen.

Folgende Fragen stehen für DIE LINKE im Raum:

1. Welche Haltestellen werden nach der Bestandsaufnahme verändert?

2. Welche Anliegen oder Kritikpunkte wurden seitens der Bevölkerung an die Stadtwerke

und den Oberbürgermeister herangetragen (z. B. in Bezug auf die Gebiete

Eselhöhe, Bergl, Schonungen oder Niederwerrn)? Welche Maßnahmen wurden ergriffen

bzw. sind geplant, um darauf zu reagieren?

3. Wie werden die Änderungen der Bevölkerung gegenüber kommuniziert?

4. Werden Taktzeiten an den Samstagen für die Nutzer verbessert?

5. Wie viele Linienfahrten ab Rossmarkt gerechnet, werden je Woche im neuen Fahrplan

weniger angeboten als im alten Fahrplan?

6. Wie hoch sind die sich daraus ergebende Einsparungen? (Aufgeteilt in Sachkosten

und Personalkosten)

7. Wie viele Kunden wurden bisher mit Geldstrafen aufgrund von Schwarzfahren belegt?

8. Wie viele Beschwerden liegen vor, weil die technische Abwicklung der Fahrpreise

über EC- oder Prepaid-Karte fehlerhaft war?

9. In wie vielen Fällen wurde Geld zurückerstattet?

10. Wie lange dauert die Rückerstattung?

11. Um welche Fälle bzw. Beträge handelt es sich?