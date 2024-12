Die Linke stellt einen Dringlichkeitsantrag zur Stadtratssitzung am 17.12.25: Sie möchte ein Sozialticket 2025

SCHWEINFURT – DIE LINKE hat einen Antrag an das Rathaus und Oberbürgermeister Sebastian Remelé gestellt. Sie schreibt:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Remelé,

in der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 10.12.25 wurde von Vertretern der Stadtwerke

Schweinfurt berichtet und von Herrn Montag seitens der Stadt bestätigt, dass es ab dem

1.1.2025 kein Monatsticket mehr für Inhabende des Schweinfurter Sozialausweises geben soll.

Stattdessen würde die Vergünstigung von 50 % auf das Einzelticket zum Preis von 2,40 Euro

gewährt, sodass die Einzelfahrt 1,20 Euro kostet.

Diese Änderung widerspricht dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses zur Einführung

eines Sozialtickets im Schweinfurter Busverkehrs, weil es dort zweifelsfrei um ein Monatsticket

geht, nicht um eine Vergünstigung auf den Einzelfahrschein!

Dieses Monatsticket existiert seit dem Jahr 2014 und wird von bis zu 1.000 Bürgerinnen und

Bürger genutzt.

Da die Stadtratssitzung am 17.12.25 die letzte Möglichkeit bietet, den Willen des Stadtrats zur

Geltung zu verhelfen, ist die Dringlichkeit des Antrags erklärt.

Warum ein Monatsticket?

es bietet preisliche Vorteile für Nutzende, die regelmäßig auf die Busbeförderung angewiesen

sind. Bei der Nutzung an 25 Tagen bei einer Hin- und Rückfahrt aus einem Stadtteil zu einem

Ziel innerhalb der Stadt Schweinfurt ergeben sich Kosten von 60 Euro im Monat (1,20 x 2 x 25).

Das Monatsticket hingegen soll 56 Euro kosten, das Sozialticket also 28 Euro. Der vergünstigte

Einzelpreis wäre in diesem Beispiel wirkungslos!!

Die Abrechnung über den Einzelfahrschein würde auch der Stadt höhere Kosten bringen. Durch

diese Art der Bezuschussung würden nicht nur die Inhabenden des Sozialausweises schlechter

gestellt, sondern auch die Stadt, deren Aufwand sich in diesem Beispiel ebenfalls um 32 Euro

im Monat erhöht. Insgesamt zahlen dann beide Beteiligten Stadt und Bürger je 60 Euro/Monat,

zusammen 120 Euro statt 56 Euro. Die Stadtwerke freut es.

Die Mittel zur Finanzierung des Sozialtickets als Monatstickets sind im beschlossenen Haushalt

2025 der Stadt Schweinfurt enthalten!

Antrag:

1. Das Angebot des zu 50 % rabattierten Monatstickets für Inhaber des Sozialausweises bleibt

auch ab dem 1.1.25 bestehen.

2. Die Stadtwerke verkaufen das Ticket wie bisher am Schalter am Rossmarkt.

3. Falls die Stadtwerke Schweinfurt nicht in der Lage sind, beide Anforderungen zu erfüllen,

wird übergangsweise das Deutschland-Ticket für 58 Euro zu 50 % bezuschusst. So lange,

bis die Stadtwerke ihre Hausaufgaben erledigt haben. Zuständig für die Umsetzung ist die

Stadtverwaltung.

4. Die Einzelfahrkarten werden wie geplant ebenfalls in die Rabattierung aufgenommen.

Fazit:

Insgesamt zeigt sich, dass die Einführung des neuen Systems zum 1.1.25 übers Knie gebrochen

ist und erhebliche Probleme im Betrieb auslösen wird. Das gilt für die neuen Bezahlsysteme

ebenso, wie für die neuen Linien und Fahrpläne. Es ist zu erwarten, dass die Kunden einerseits

sowie auch Busfahrer und Kontrolleure anderseits in den ersten Wochen und Monaten

gute Nerven brauchen werden. Der Ärger wird spürbar werden.

Die Zeit der Kommunikation an die Bürgerinnen und Bürger von nur etwa drei Wochen ist viel

zu kurz, um einen sicheren Übergang zu gewährleisten. Wir fragen uns, warum diese Eile plötzlich

nötig sein soll, nachdem mindestens 10 Jahre der Vorbereitung des Verkehrsverbunds

Mainfranken bereits vergangen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Striesow, Fraktionsvorsitzender

Andrea C. Greber, Stellv. Fraktionsvorsitzende

Frank Firsching, Stadtrat