Die Mainfähre Wipfeld hat Betriebsruhe von Weihnachten bis Dreikönig

SCHWEINFURT – Vom 24.12. bis einschließlich 06.01.2025 hat die Fähre Wipfeld Betriebsruhe.

Ab dem 07.01.2025 gilt weiterhin der eingeschränkte Winterfahrplan mit den folgenden Betriebszeiten:

Montag bis Freitag: 07:00 bis 18:00 Uhr

Samstag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Sonn- und Feiertage: kein Fährbetrieb

Betriebspausen: täglich von 10:30 bis 11:00 Uhr und von 15:00 bis 15:30 Uhr.

Als alternative Fährverbindung ist an Sonn- und Feiertagen die Fähre in Fahr von 9 bis 17 Uhr in Betrieb.