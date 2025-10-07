Die Mannschaft der Mighty Dogs 25/26 – Ein starkes Team
SCHWEINFURT – Hier sehen Sie das offizielle Mannschaftsfoto der Mighty Dogs Schweinfurt für die Bayernliga-Saison 2025/2026. Das Team wird von einem großen Betreuer- und Ärzteteam unterstützt, während die Mannschaft um Kapitän Lucas Kleider in die kommende Spielzeit startet.
Nachfolgend sind die Mitglieder des Teams, des Trainerstabs und des medizinischen Personals, von links nach rechts und beginnend mit der hintersten Reihe, aufgelistet:
Hinterste Reihe (Ärzte, Betreuer und Spieler)
Teamarzt Dr. med. Germar Müller (Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt), Teamarzt Dr. med. Matthias Blanke (Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt), Betreuer Ralf Michel, Lucas Kleider, Kristers Donins, Collin Freibert, Pavel Bares, Josef Dana, Betreuer Andy Keidel, Teamarzt Dr. med. Krisztian Fülöp
Mittlere Reihe (Betreuer, Trainer und Spieler)
Betreuer Dirk Grimm, Fitnesstrainer Matthias Beier, Alexander Diel, Chilian Kleuker, Moritz Schlick, Alex Asmus, Georg Pinsack, Renars Dzerods Alksnis, Betreuer Stefan Keidel, Pressesprecher Danny Erk
Vorderste Reihe (Spieler, Trainer und Sportliche Leitung)
Leon Pöhlmann, Ilya Zheltakov, Tomas Cermak, Petr Pohl, Coach Sergej Waßmiller, sportlicher Leiter Gerald Zettner, Coach Semjon Bär, Kevin Heckenberger, Nils Melchior, Lukas Krumpe, Benny Roßberg
Es fehlen: Leon Hartl, Kevin Adam
