Auto IU

Die Mannschaft der Mighty Dogs 25/26 – Ein starkes Team

8. Oktober 2025Letztes Update 8. Oktober 2025
Mighty Dogs Team 25/26 - Foto: Kevin Wloczyk / Wildscreen Media Group
Eisgeliebt

SCHWEINFURTHier sehen Sie das offizielle Mannschaftsfoto der Mighty Dogs Schweinfurt für die Bayernliga-Saison 2025/2026. Das Team wird von einem großen Betreuer- und Ärzteteam unterstützt, während die Mannschaft um Kapitän Lucas Kleider in die kommende Spielzeit startet. 

Nachfolgend sind die Mitglieder des Teams, des Trainerstabs und des medizinischen Personals, von links nach rechts und beginnend mit der hintersten Reihe, aufgelistet:

Hinterste Reihe (Ärzte, Betreuer und Spieler)

Teamarzt Dr. med. Germar Müller (Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt), Teamarzt Dr. med. Matthias Blanke (Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt), Betreuer Ralf Michel, Lucas Kleider, Kristers Donins, Collin Freibert, Pavel Bares, Josef Dana, Betreuer Andy Keidel, Teamarzt Dr. med. Krisztian Fülöp

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Mittlere Reihe (Betreuer, Trainer und Spieler)

Betreuer Dirk Grimm, Fitnesstrainer Matthias Beier, Alexander Diel, Chilian Kleuker, Moritz Schlick, Alex Asmus, Georg Pinsack, Renars Dzerods Alksnis, Betreuer Stefan Keidel, Pressesprecher Danny Erk

Krapfenschmaus 2025
Dein Ding

Vorderste Reihe (Spieler, Trainer und Sportliche Leitung)

Leon Pöhlmann, Ilya Zheltakov, Tomas Cermak, Petr Pohl, Coach Sergej Waßmiller, sportlicher Leiter Gerald Zettner, Coach Semjon Bär, Kevin Heckenberger, Nils Melchior, Lukas Krumpe, Benny Roßberg

Es fehlen: Leon Hartl, Kevin Adam

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

8. Oktober 2025Letztes Update 8. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)