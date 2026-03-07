Die Meldungen der Polizeiinspektion Kitzingen reichen von eingeschlagenen Scheiben, über Unfallfluchten bis Feueralarm
SOMMERACH IM LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an einem in der Straße Am Neuerb geparkten Audi die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Ein unbekannter Täter entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse, wobei der gesamte Sach- und Beuteschaden auf fast 1.000 Euro geschätzt wird.
In derselben Nacht wurde in der Weinstraße ein Mann beobachtet, der mit blauen Einweghandschuhen versuchte, die Beifahrertür eines geparkten Autos zu öffnen. Da das Fahrzeug verschlossen war, blieb es beim Versuch und es entstand kein Schaden.
Brände und Diebstähle im Landkreis
In DETTELBACH IM LANDKREIS KITZINGEN wurde am Donnerstagabend zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr ein Leerrohr an einer Laterne vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Dettelbach löschte das Feuer, das Rohr wurde jedoch vollständig zerstört.
Zudem kam es in EUERFELD IM LANDKREIS KITZINGEN zu einem Diebstahl in der Lindenallee. Aus einem Viehhof wurde zwischen dem 27. Februar und dem 2. März Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.
Sachbeschädigung und Unfallflucht in Kitzingen
In KITZINGEN IM LANDKREIS KITZINGEN wurde ein weißer Seat Ibiza an der Fahrertür beschädigt, während er zwischen dem 1. März und dem 5. März in der Breslauer Straße parkte. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro.
Zusätzlich wurde am Donnerstag auf der Staatsstraße 2271 ein Ampelmast vermutlich durch einen Lastwagen gerammt. Die Ampel ist seither außer Betrieb; der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.
Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.
