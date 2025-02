Die Mighty Dogs erringen erneut einen Auswärtssieg in Ulm

ULM/SCHWEINFURT – Im Playoff-Viertelfinale, Spiel 5, stand das Team der Mighty Dogs vom ERV Schweinfurt unter großem Druck: Mit einem Serienstand von 3-1 für die Ulmer war klar, dass nur noch Siege die Chance auf das Halbfinale wahren konnten. Für die Devils hingegen würde bereits ein weiterer Erfolg ausreichen, um den Einzug in die nächste Runde zu sichern.

Trotz des Dienstagsspiels fanden sich fast 50 mitgereiste Fans aus Schweinfurt im Stadion ein, um das Team zu unterstützen. Mit einer neuen Aufstellung und einer konzentrierten Teamleistung gelang es den Mighty Dogs, durch einen Auswärtssieg mit 2:3 den Anschluss in der Serie zu halten.

Der ERV ging von Beginn an mit viel Tempo ins Spiel. Schon in den ersten Minuten kamen die Schweinfurter zu zwei hervorragenden Chancen, und ein schöner Spielzug zwischen Petr Pohl und Tomas Cermak sorgte für den ersten Jubel: Pohl zog über außen in das Ulmer Drittel, spielte den Ball zu Cermak, der den Pass zurück zu Pohl spielte, was den Ulmer Goalie aus der Position brachte. Pohl hatte keine Mühe, den Puck ins leere Tor zum 0:1 zu befördern. Defensiv zeigten die Dogs eine starke Leistung und verhinderten, dass die Devils zu ihrem gewohnten Spielaufbau kamen. Eine frühe Strafzeit gegen Hood stellte das Team vor eine Herausforderung, doch die Devils konnten kein Kapital daraus schlagen. Die größte Gefahr für Schweinfurt entstand wohl durch einen Alleingang von Alex Asmus im Konter. Während eines Powerplays der Schweinfurter konterten die Ulmer gefährlich, doch Benni Roßberg verhinderte einen Treffer, als Valentin Dér und Julian Tischendorf vor ihm auftauchten. Es gab weiterhin gute Chancen für die Mighty Dogs, aber Pohl und Hood konnten die Führung nicht ausbauen. Ein harter Check gegen Hood kurz vor der Pause sorgte für einen Schreckmoment, doch der Spieler kehrte zum zweiten Drittel zurück.

Im zweiten Abschnitt drückte Schweinfurt weiter, und eine weitere gute Gelegenheit durch Cermak wurde von Ulms Goalie Güßbacher abgewehrt. Auch die Devils versuchten sich, doch nach einem misslungenen Angriff schafften es die Schweinfurter, erneut zu zuschlagen: Pohl spielte einen scharfen Pass in den Slot, wo Cermak den Puck zum 0:2 verwertete. Wenig später setzten Pohl und seine Mitspieler die Devils weiter unter Druck, doch Güßbacher konnte weitere Chancen vereiteln. Schließlich bestraften die Devils einen Fehler in der Schweinfurter Abwehr und erzielten den Anschlusstreffer durch Ludwig Danzer, der einen Pass von Rodrigues im Slot zum 1:2 verwandelte. Trotz einer weiteren Überzahl für Schweinfurt blieb das Torerfolgserlebnis aus, als der Schuss von Melchior nach einem Pfostentreffer wieder ins Spiel zurückprallte.

Zu Beginn des dritten Drittels brachte ein Beinstellen von Rodrigues die Devils in eine schwierige Situation, und das Powerplay der Mighty Dogs nutzte diese Gelegenheit: Pohl zog ab, und Melchior fälschte den Schuss erfolgreich ab, was das 1:3 für Schweinfurt bedeutete. Doch die Devils gaben sich nicht geschlagen und setzten die Mighty Dogs weiter unter Druck. Nur dank einer großartigen Defensivleistung und einer starken Roßberg-Performance blieben die Schweinfurter Torerfolge aus. In einer weiteren Überzahlsituation für Ulm schafften die Devils durch Rodrigues den erneuten Anschluss zum 2:3.

Die Spannung im Spiel war kaum zu überbieten, doch die Mighty Dogs verteidigten das Ergebnis erfolgreich. Auch als die Devils gegen Ende den Goalie vom Eis nahmen, konnte kein weiterer Treffer erzielt werden. So gingen die Schweinfurter dank ihres engagierten Auftritts als verdiente Sieger vom Eis.

Mit dem Sieg steht die Viertelfinalserie nun 3:2 für die Devils. Am kommenden Freitag, den 21. Februar, steht das nächste Heimspiel für die Mighty Dogs an. Um 20 Uhr beginnt die sechste Partie der Serie, in der die Schweinfurter die Chance haben, auszugleichen und ein siebtes Spiel zu erzwingen. Die Unterstützung der Fans wird dabei erneut entscheidend sein! Tickets für das Spiel sind bereits im Online-Vorverkauf erhältlich, und der Einlass beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 19 Uhr.