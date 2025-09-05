Die Mighty Dogs sind zurück auf heimischem Eis – Eisaufbereitung abgeschlossen und spannende Wochen voraus
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs Schweinfurt sind zurück in ihrer Heimat-Eishalle. Nach der erfolgreichen Eisaufbereitung für die Saison 2025/2026 stand das Team am gestrigen Abend erstmals unter der Leitung des neuen Trainerduos Sergej Waßmiller und Semjon Bär auf dem Eis. Die reibungslose Eisbereitung in diesem Jahr wurde durch niedrigere Temperaturen begünstigt und war nur dank des Engagements vieler freiwilliger Helfer möglich.
Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft ein intensives Trainingslager in Pilsen absolviert, bei dem sie den Grundstein für die kommenden Wochen legte. An dieser Stelle bedankte sich auch Rene Wohner, Vater von Nils Melchior, nochmals herzlich bei allen Spendern, die das Trainingscamp finanziell unterstützt hatten. Die Spieler zeigten sich beim ersten Training auf frischem Eis hochmotiviert. Die Vereinsführung sprach allen ehrenamtlichen Helfern, die diesen wichtigen Schritt der Saisonvorbereitung ermöglichten, ein großes Dankeschön aus.
Auf die Fans wartet schon in den nächsten Tagen ein echtes Highlight: Am 12. September um 20 Uhr empfangen die Mighty Dogs in der Schweinfurter Eishalle den Oberligisten Höchstadter EC. Nur zwei Tage später, am 14. September um 18 Uhr, steigt das unterfränkische Derby schlechthin gegen den ESC Haßfurt.
Zusätzlich zu den Spielen findet am 14. September ab 10 Uhr die offizielle Mannschaftsvorstellung bei Auto Löffler Škoda Schweinfurt statt. Fans haben dort die Gelegenheit, das Team hautnah kennenzulernen, sich bei einem Weißwurstfrühstück zu stärken, die neuen Trikots zu bestaunen und Merchandising-Artikel zu erwerben.
