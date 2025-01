Die Mighty Dogs treffen in den Playoffs Viertelfinale auf die Devils Ulm

SCHWEINFURT – Die Freude bei den Fans und Spielern des ERV Schweinfurt ist riesig: Mit einem 4:6-Auswärtssieg beim ESC Kempten sicherten sich die Mighty Dogs am Sonntagabend den sechsten Tabellenplatz in der Eishockey Bayernliga und damit die Playoff-Teilnahme.

Gleichzeitig verlor Konkurrent Miners Peißenberg beim TEV Miesbach, was den Schweinfurtern endgültig den Einzug in die K.o.-Runde bescherte.

Damit kehrt Schweinfurt nach fast 13 Jahren wieder in die Playoffs zurück. Das letzte Mal spielten die Mighty Dogs am 23. März 2012 in der Finalserie um die bayerische Meisterschaft gegen die Blue Devils Weiden – ein denkwürdiger Abend, der mit dem Titelgewinn endete. Nun beginnt am 7. Februar 2025 das Viertelfinale gegen die Devils Ulm.

Die wichtigsten Fakten zum Playoff-Duell:

Modus: Best-of-7 (vier Siege zum Weiterkommen nötig)

Heimrecht: Devils Ulm, da sie in der Hauptrunde besser platziert waren

Übertragung: Alle Spiele live auf Alle Spiele live auf Sprade.TV

Spieltermine (Spiel 5 bis 7 nur bei Bedarf):

07.02.2025, 20:00 Uhr – Devils Ulm vs. Mighty Dogs

09.02.2025, 18:00 Uhr – Mighty Dogs vs. Devils Ulm

14.02.2025, 20:00 Uhr – Devils Ulm vs. Mighty Dogs

16.02.2025, 18:00 Uhr – Mighty Dogs vs. Devils Ulm

18.02.2025, 20:00 Uhr – Devils Ulm vs. Mighty Dogs

21.02.2025, 20:00 Uhr – Mighty Dogs vs. Devils Ulm

23.02.2025, 18:00 Uhr – Devils Ulm vs. Mighty Dogs

Beide Vereine empfehlen den Fans, sich frühzeitig Online-Tickets zu sichern.