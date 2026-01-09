Die Müllabfuhr im Bereich Bad Kissingen verzögert sich aufgrund der Witterung
LANDKREIS BAD KISSINGEN – Der massive Wintereinbruch sorgt aktuell für erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abfallentsorgung im gesamten Landkreis. Wie das Kommunalunternehmen mitteilt, führen die schwierigen Straßenverhältnisse dazu, dass die Müllabfuhr in zahlreichen Ortschaften pausieren muss oder sich stark verzögert.
Besonders betroffen ist die Leerung der braunen Biotonnen in der Stadt Bad Brückenau sowie in den Gemeinden Motten, Kothen, Speicherz, Wildflecken, Oberbach, Riedenberg, Platz und Geroda. Auch die für den Bereich Burkardroth geplante Sperrmüllabholung musste am Freitag eingestellt werden; diese soll nun am kommenden Montag nachgeholt werden.
Trotz der widrigen Umstände konnten die Entsorgungsfahrzeuge in anderen Teilen des Landkreises planmäßig agieren. So wurden die Tonnen in Oerlenbach, Eltingshausen und Rannungen sowie in Euerdorf und Ramsthal wie vorgesehen geleert. Das Kommunalunternehmen betont, dass man mit Hochdruck an Lösungen arbeitet, um die verbliebenen Rückstände so zeitnah wie möglich aufzuarbeiten, bittet jedoch um Verständnis, dass die Sicherheit der Mitarbeiter und die Befahrbarkeit der Nebenstraßen oberste Priorität haben.
Für die Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Gebieten gibt es eine klare Empfehlung: Sollten die Tonnen bis Freitagabend nicht abgeholt worden sein, können diese über das Wochenende wieder auf das Grundstück zurückgeholt werden, um Gehwege für den Winterdienst freizuhalten. Am Montagmorgen sollten die Gefäße jedoch erneut zur Leerung bereitgestellt werden. Das Kommunalunternehmen beobachtet die Wetterlage weiterhin genau und wird über mögliche weitere Verschiebungen informieren.
