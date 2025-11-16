Die Palliativstation am Krankenhaus St. Josef lädt zu vier Veranstaltungen ein
SCHWEINFURT – Die Palliativstation St. Josef ist in die Ludwigstraße 1 in die ehemaligen Räumlichkeiten der Geburtshilfe umgezogen. Aus diesem Anlass und zur Information über die stationäre palliativmedizinische Versorgung veranstaltet die Abteilung für Palliativmedizin am Mittwoch, den 26. November 2025, einen „Nachmittag der offenen Tür“.
Chefärztin Dr. Susanne Röder lädt herzlich dazu ein, die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen und mit dem multiprofessionellen Team ins Gespräch zu kommen.
1. Nachmittag der offenen Tür (Palliativstation)
-
Datum: Mittwoch, 26. November 2025
-
Uhrzeit: 16:00 bis 18:00 Uhr
-
Treffpunkt: 16:00 Uhr vor dem Haupteingang des Krankenhaus St. Josef (Ludwigstraße 1).
-
Programm: Vortrag und Führung durch die neuen Räume.
-
Anmeldung: Per E-Mail an marketing@josef.de wird erbeten.
2. Unterstützungsarbeit und Benefizveranstaltungen
Die Arbeit der Palliativstation wird durch den Förderverein der Palliativstation St. Josef e.V. unterstützt. Dessen Ziel ist es, die bestmögliche Lebensqualität in der letzten Lebensphase zu sichern, indem Symptome wie Schmerz, Atemnot, Angst, Übelkeit und Erbrechen gelindert werden.
Zur Sammlung von Spenden veranstaltet der Förderverein zwei Benefiz-Events:
-
Multivisionsvortrag Neuseeland
-
Datum: Dienstag, 25. November 2025
-
Uhrzeit: Ab 19:00 Uhr
-
Ort: Seniorenresidenz Augustinum Schweinfurt (Ludwigstraße 16)
-
Referent: Ingo Irblich
-
Eintritt: Frei (Spenden sind willkommen).
-
-
Classic-Rock-Benefizkonzert „Back to the Roots“
-
Datum: Samstag, 6. Dezember 2025
-
Programm: Dreistündiges Classic-Rock-Cover-Konzert mit Roger & Friend (Jürgen Eusemann), „Street Fighting Men“ (Stones) und „querBeat“ (Queen).
-
Ort: Kulturhalle Grafenrheinfeld
-
Eintritt: 25 Euro.
-
Tickets: Buchhandlung Collibri und Tanzschule Pelzer (Schweinfurt), Apotheke im Hausarztzentrum Grafenrheinfeld.
-
3. Fachvortrag für medizinisches Personal
Für das medizinische Fachpersonal findet in Kooperation mit dem Leopoldina Krankenhaus ein Vortrag statt:
-
Thema: „Komplementäre Therapien in der Onkologie“
-
Datum: Mittwoch, 10. Dezember 2025
-
Uhrzeit: 18:00 Uhr
-
Ort: Abteilung für Palliativmedizin am Krankenhaus St. Josef
-
Referentin: PD Dr. Claudia Löffler (Oberärztin Universitätsklinik Würzburg)
-
Anmeldung: Per E-Mail an schmerzklinik@leopoldina.de.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!