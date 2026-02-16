Die Polizei Ebern hatte mit Sachbeschädigungen, Einbrechern und Unfallflüchtigen zu tun – Gibt es Zeugen?

EBERN, OT FRICKENDORF, LKR. HASSBERGE. Zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr, und Freitagvormittag, 11:15 Uhr, beschädigten Unbekannte auf dem Gelände des FC Frickendorf drei Fußballtore, zwei Winkelfahnen und ein Stromkabel. Zudem wurden drei Sicherungen der Flutlichtanlage entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.100 Euro. Die Polizei Ebern hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufgenommen.

RENTWEINSDORF, LKR. HASSBERGE. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Freitag, 22:30 Uhr, und Samstag, 14:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanhänger, der in der Straße „Am Kapellsee abgestellt war. Aus und auch von dem Wohnanhänger wurden diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt.

MAROLDSWEISACH, OT ECKARTSHAUSEN, LKR. HASSBERGE. Am Donnerstag, zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Dachrinne eines Anwesens in der Straße „Am Kirchberg“. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

MAROLDSWEISACH, OT ECKARTSHAUSEN, LKR. HASSBERGE. Bereits am 15. Januar, zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Dachrinne eines Anwesens in der Straße „Am Kirchberg“. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Am selben Anwesen wurde erneut zwischen dem 7. und dem 14. Februar die Dachrinne und weitere Teile des Dachs von einem Unbekannten angefahren. Der Schaden lässt sich in diesem Fall auf rund 1.000 Euro beziffern.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei Ebern wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Tel. 09531/924-0 entgegen.