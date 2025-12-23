Die Polizei im Landkreis Kitzingen hatte gut zu tun: Metalldiebe und vier Unfallflüchtige

VOLKACH, OT OBERVOLKACH, LKR. KITZINGEN. Am Freitag, gegen 11:00 Uhr, konnten drei Unbekannte dabei beobachtet werden, wie diese Zaunstickel, Draht sowie Zubehör, welches an einer Scheune in der Straße „Zur Stettenburg“ gelagert war, entwendet haben. Die Täter luden das Metall auf ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf und fuhren anschließend in unbekannte Richtung davon. Die circa eine Tonne Metall hat einen Wert von etwa 800 Euro.

MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN. Womöglich beim Vorbeifahren wurde zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 20:00 Uhr, der linke Außenspiegel eines in der Kitzinger Straße geparkten Hyundai i20 beschädigt.

VOLKACH, LKR. KITZINGEN. Am Montag, gegen 10:00 Uhr, konnte ein 53-jähriger Mann einen weiß/orangenen Mercedes Sprinter dabei beobachten, wie dieser an einem in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten grauen Seat Leon hängen blieb. Das Ablesen des Kennzeichens war aufgrund Verschmutzungen nicht möglich. Der Fahrer des Sprinters setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern.

KITZINGEN. Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Montag, 10:30 Uhr, wurde ein grauer Skoda am rechten Fahrzeugheck, womöglich durch ein weißes Fahrzeug, beschädigt. Der Pkw parkte in der Glauberstraße. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

KITZINGEN. Ein roter Mazda parkte am Samstag, zwischen 05:30 Uhr und 14:30 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schmiedelstraße. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurück kam, bemerkte er, dass dieses Beschädigungen in Höhe von etwa 2.500 Euro aufweist.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.