Auto IU

Die Polizei Schweinfurt sucht Unfallzeugen in Sennfeld

23. Dezember 2025Letztes Update 23. Dezember 2025
Foto: 2fly4
Sparkasse

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT – Im Kreuzungsbereich der Gottlieb-Daimler-Straße und der Reichsdorfstraße kam es am Montag um 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Mercedes und einem silbernen VW Tiguan.

Nach aktuellem Sachstand besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer des VW bei Rotlicht der Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren ist und es deshalb zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam. Die Polizei Schweinfurt sucht hierfür unbeteiligte Zeugen, die einen Aussage darüber treffen können, ob die Ampel für die Geradeausspur der Gottlieb-Daimler-Straße zum Unfallzeitpunkt Grün anzeigte.

An beiden Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Dezember 2025Letztes Update 23. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)