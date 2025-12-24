Die Polizei Schweinfurt sucht Unfallzeugen in Sennfeld

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT – Im Kreuzungsbereich der Gottlieb-Daimler-Straße und der Reichsdorfstraße kam es am Montag um 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Mercedes und einem silbernen VW Tiguan.

Nach aktuellem Sachstand besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer des VW bei Rotlicht der Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren ist und es deshalb zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam. Die Polizei Schweinfurt sucht hierfür unbeteiligte Zeugen, die einen Aussage darüber treffen können, ob die Ampel für die Geradeausspur der Gottlieb-Daimler-Straße zum Unfallzeitpunkt Grün anzeigte.

An beiden Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.