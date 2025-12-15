Die Polizei Schweinfurt sucht Zeugen für vier Unfallfluchten im Stadtgebiet

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Freitag, 08:45 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter einen abgeparkten silbernen Daihatsu Sirjon in der Ludwig-Thoma-Straße. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen bei einem niedrigen vierstelligen Betrag. Hinweise auf einen Täter gibt es nicht.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Bereits am Donnerstag, 04. Dezember, in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 15:30 Uhr, wurde ein schwarzer FORD Kuga im Bereich der Ignaz-Schön-Straße durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

SCHWANFELD, LKR. SCHWEINFURT. Zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 19:00 Uhr, wurde bei einem abgeparkten FORD Transit in der Kembachstraße die Keilriemen am Fahrzeug durchtrennt. Hinweise auf einen Täter gibt es keine. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr die Heckscheibe eines silbernen Toyota Yaris beschädigt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Friedhofstraße. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.