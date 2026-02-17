Die Polizei Würzburg hatte es mit Fahrraddieben und Unfallflüchtigen zu tun

WÜRZBURG / INNENSTADT. Zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, wurde ein E-Bike in der Siligmüllerstraße gestohlen. Das schwarze Fahrrad der Marke Bulls, Typ Evo Copperhead, war mit einem Schloss an einer Baustellenabsperrung gesichert. Ein Unbekannter entwendete beides.

WÜRZBURG / FRAUENLAND. In der Gegenbauerstraße touchierte am Montag, gegen 21:10 Uhr, ein unbekanntes Fahrzeug einen parkenden Seat Ibiza. Dem Sachstand nach hielt der Unfallverursacher nicht genügend seitlichen Abstand zu dem Seat und stieß in der Folge gegen dessen linke Seite. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von circa 200 Euro.

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Ein geparkter BMW wurde zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Montag, 17:00 Uhr, an der Heckstoßstange links beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw, der im Seegartenweg parkte, und beging anschließend Unfallflucht. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.

REMLINGEN, LKR. WÜRZBURG. Ein in der Alten Würzburger Straße geparkter Jaguar wurde zwischen Sonntag, 17:30 Uhr und Montag, 05:00 Uhr, im Bereich des hinteren linken Kotflügels und am linken Rücklicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.