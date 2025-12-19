Die Polizei Würzburg hatte gut zu tun: Diebstähle und Unfallfluchten

WÜRZBURG / INNENSTADT. Ein blaues Fahrrad der Marke „Cube“ wurde am Donnerstag, um 11:20 Uhr, durch einen Unbekannten am Bahnhofplatz entwendet. Das Fahrrad war abgeschlossen vor dem Eingang des Hochhauses am Busbahnhofe abgestellt.

WÜRZBURG / INNESTADT. Ebenfalls am Bahnhofplatz wurde ein E-Scooter am Donnerstag, zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr, von einem Unbekannten entwendet. Das Fahrzeug war mit einem Spiralschloss an einem Mast gesichert.

WÜRZBURG / INNENSTADT. Ein Unbekannter hat im Untergeschoss der Hochschule für Musik in der Ebracher Gasse ein Öl-Gemälde entwendet. Der Diebstahl hat sich zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, ereignet. Das Gemälde hat einen Wert von etwa 2.500 Euro.

WÜRZBURG / INENNSTADT. Am Mittwoch, zwischen 08:45 Uhr, und 09:15 Uhr, wurde unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche einer Frau im Parkhaus Marktgarage gestohlen. Hinweise auf den möglichen Dieb liegen nicht vor. Im Geldbeutel befand sich neben Dokumenten auch ein zweistelliger Bargeldbetrag.

WÜRZBURG / ZELLERAU. Am Donnerstag, zwischen 10:40 Uhr und 23:25 Uhr, wurde ein im Parkhaus „Am Spitäle“ abgestellter Porsche beschädigt. Der unbekannte Verursacher stieß gegen die Heckstoßstange und entfernte sich ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.