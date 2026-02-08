Die Polizeiinspektion Bad Neustadt sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten

BISCHOFSHEIM IN DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Ein roter VW Golf parkte am Freitag, zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr, auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Lindenstraße. In diesem Zeitraum touchierte ein Unbekannter den Pkw an der Beifahrertüre, die in der Folge stark eingedrückt wurde und ihre Seitenscheibe zersplitterte. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht.

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Montagabend fuhr eine 54-jährige Deutsche, gegen 18:45 Uhr, mit ihrem schwarzen Audi auf der B 279 von Saal in Richtung Bad Neustadt. Ein ihr entgegenkommender Pkw überholte zwei Lkw so knapp, dass die Frau stark bremsen und nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge touchierte sie mit ihrem Pkw die Leitplanke und es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.

