Die Punkrockpioniere sind zurück – für Toleranz, gegen Hass und Hetze

GEROLZHOFEN – In den 90er Jahren entstand in Gerolzhofen eine lebhafte Punk- und Hardcore-Szene, maßgeblich geprägt durch die Band EIS, die 1990 von vier Jugendlichen gegründet wurde. Nun, über 30 Jahre später, kehren sie zurück auf die Bühne – und das mit einem besonderen Event.

Am Samstag, 15. März 2025, findet im Alten Butterwerk in Gerolzhofen die Alternative Abbruchparty statt. Das Gebäude steht vor dem Umbau, und EIS nutzt die Gelegenheit für ein letztes Konzert an diesem besonderen Ort.

Neben EIS treten auf:

Disco Volante aus Wiesentheid – Experimenteller Kraut- und Spacerock mit Einflüssen von Jimi Hendrix, Pink Floyd und psychedelischen Klängen.

Klub Kowolski – Eine female Punkrockband aus Unterfranken, bestehend aus vier jungen Musikerinnen im Alter von 15 bis 22 Jahren, die mit fetten Gitarrenriffs und energiegeladenem Sound jede Bühne rocken.

Details zum Konzert:

Ort: Altes Butterwerk, Gerolzhofen

Einlass: 19:30 Uhr mit DJ-Sounds

Live-Musik ab 20:30 Uhr

Tickets kosten 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse. Erhältlich bei den Bands und im Schwimmbad Geomaris.

Jugendschutz: Zutritt ab 18 Jahren, Minderjährige nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

EIS bleibt ihrer Linie treu: kritisch, politisch, melodisch und laut – mit Themen, die von Krieg, Gesellschaftszwängen und menschlicher Zerrissenheit handeln. Ihr Sound ist ein Statement für Toleranz und gegen Hass.

Das Motto des Abends lautet: Leben leben, Leben leben – bis zum Ende dieser Nacht (aus dem EIS-Song Dunkle Tiefen).