Die Rückkehr des Menschen in die Kunst: Künstlergespräch mit Dietrich Klinge in der Kunsthalle Schweinfurt
SCHWEINFURT – Am Donnerstag, den 23. April 2026, bietet die Kunsthalle Schweinfurt ein besonderes kulturelles Highlight an. Um 18:30 Uhr findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Dietrich Klinge. Corespondentia assonare“ ein Künstlergespräch zwischen dem renommierten Bildhauer Dietrich Klinge und Prof. Dr. Kai Uwe Schierz aus Erfurt statt. Der Eintritt inklusive Teilnahme am Gespräch beträgt 10 Euro.
Im Mittelpunkt der Arbeit von Dietrich Klinge steht die menschliche Figur. Seine archaisch wirkenden Bronzeplastiken haben dem 21. Jahrhundert eine völlig neue Form der Körperhaftigkeit verliehen. In der aktuellen Schau setzt Klinge seine Werke in einen faszinierenden, kulturübergreifenden Dialog mit historischen Artefakten und zeitgenössischen Exponaten aus seiner privaten Sammlung. Dabei wird die Skulptur zum Träger von Erinnerung und existenzieller Erfahrung.
Eine tiefe Verbindung zur Stadt Schweinfurt
Der heute in Mittelfranken lebende Künstler ist der Kunsthalle bereits seit 2008 eng verbunden. Besucher der Stadt begegnen seinem Werk regelmäßig im öffentlichen Raum: Die markante Bronzeplastik „Entwurf für eine große Figur III“ auf dem Vorplatz der Kunsthalle gehört ebenso zum festen Sammlungsbestand wie der „Kopf 143“ und die „Figur 426“. Diese Werke unterstreichen den Schwerpunkt der Kunsthalle, bedeutende Positionen der Bildhauerei mit regionalem Bezug zu fördern.
Einblick in das künstlerische Schaffen
Das Gespräch mit Prof. Dr. Kai Uwe Schierz verspricht tiefe Einblicke in die Gedankenwelt des Künstlers, der in seinem Atelierareal in Weidelbach eine ganz eigene Kunstwelt geschaffen hat. Interessierte erfahren mehr über das Prinzip der Transformation, das Klinges Schaffen prägt, und die Hintergründe der aktuellen Ausstellung, die mit Unterstützung der Bode Galerie realisiert wurde. Eine Anmeldung für den Abend wird empfohlen.
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