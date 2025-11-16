Die Sanierung des Grafenrheinfelder Rathauses abgeschlossen
GRAFENRHEINFELD / LKR. SCHWEINFURT – Die Außensanierungsarbeiten am historischen Rathaus von Grafenrheinfeld stehen kurz vor dem Abschluss. Zuletzt wurde die neue Rathaus-Beschriftung an der frisch sanierten Fassade angebracht.
Sascha Barth, Inhaber der Maler- und Verputzerfirma Barth aus Röthlein, brachte die Beschriftung mit einer präzise angefertigten Schablone an.
Bürgermeister Christian Keller betonte, dass die Sanierung die historische Optik des zentralen Bauwerks bewahrt und für viele Jahre gesichert habe:
-
Fassade: Neuer, mineralischer Anstrich des Fachwerks in Ochsenblutrot.
-
Putz: Ein denkmalschutzgerechter Cremeton.
-
Fenster: Frisch gestrichen.
Mit der Beschriftung präsentiert sich das Rathaus wieder vollständig und in einem würdigen Erscheinungsbild.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!