Die Sanierung des Grafenrheinfelder Rathauses abgeschlossen

17. November 2025Letztes Update 17. November 2025
Foto: Sabine Bromisch
GRAFENRHEINFELD / LKR. SCHWEINFURT – Die Außensanierungsarbeiten am historischen Rathaus von Grafenrheinfeld stehen kurz vor dem Abschluss. Zuletzt wurde die neue Rathaus-Beschriftung an der frisch sanierten Fassade angebracht.

Sascha Barth, Inhaber der Maler- und Verputzerfirma Barth aus Röthlein, brachte die Beschriftung mit einer präzise angefertigten Schablone an.

Bürgermeister Christian Keller betonte, dass die Sanierung die historische Optik des zentralen Bauwerks bewahrt und für viele Jahre gesichert habe:

  • Fassade: Neuer, mineralischer Anstrich des Fachwerks in Ochsenblutrot.

  • Putz: Ein denkmalschutzgerechter Cremeton.

  • Fenster: Frisch gestrichen.

Mit der Beschriftung präsentiert sich das Rathaus wieder vollständig und in einem würdigen Erscheinungsbild.

