Die Schnüdel Mädels waren sehr erfolgreich 2025 in Götheborg

SCHWEINFURT/GÖTEBORG – Eine sportliche Reise der besonderen Art erlebten die U17-Mädels des 1. FC Schweinfurt 05 beim renommierten Gothia Cup 2025 in Schweden. Mit vielen neuen Eindrücken, sportlichen Höhen und spannenden Begegnungen kehrten die jungen Fußballerinnen stolz, wenn auch leicht erschöpft, nach SCHWEINFURT zurück.

Am Samstag, den 12. Juli, startete das Team mit dem Bus zum Frankfurter Flughafen. Von dort aus ging es mit Flug LH818 nach Göteborg, wo am Abend das Quartier in einer Schule bezogen wurde. Am Sonntag versammelten sich die Mannschaften aus aller Welt zu einer bunten Willkommensfeier – ein echtes internationales Fest mit Tanz, Musik und dem Motto „Meet the World with SKF“. Kinder und Jugendliche aus Nigeria, Sambia, Indonesien, Brasilien, Belgien, Indien, der Ukraine und vielen weiteren Nationen feierten gemeinsam ihre Ankunft.

Gelungener Turnierstart und starker Gruppensieg

Am Montag, 14. Juli, ging es sportlich los. Im ersten Gruppenspiel trafen die Schnüdel-Mädels auf Äsa IF aus Schweden und gewannen souverän mit 4:0. Am Abend folgte ein absolutes Highlight: Die große Eröffnungsfeier im Ullevi-Stadion – mit über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aus mehr als 70 Ländern.

Tags darauf, am Dienstag, folgte das nächste Gruppenspiel gegen Valerenga Fotball (Norwegen), die ebenfalls ihr erstes Spiel gewonnen hatten. In einem intensiven Match setzte sich Schweinfurt mit 2:1 durch – ein hart erkämpfter Sieg, der die Tabellenführung sicherte.

Enge Gruppenphase – Schweinfurt zieht in Hauptrunde ein

Das dritte Gruppenspiel gegen Enskede IK (Schweden) am Mittwoch verlief dramatisch. Zwar genügte ein Unentschieden für den Gruppensieg, doch ein spätes Gegentor führte zu einer 0:1-Niederlage. Dennoch qualifizierten sich die Schnüdel-Mädels durch das bessere Torverhältnis als Gruppenzweite für die Hauptrunde – große Freude inklusive.

Starker Achtelfinal-Einzug und Duell gegen US-Topteam

Am Donnerstagvormittag stand das K.o.-Spiel gegen IL Flint (Norwegen) an. Schweinfurt dominierte über weite Strecken und siegte durch ein Tor von Fabienne Göthel, die einen abgewehrten Schuss von Anne Fischer eiskalt verwertete.

Am Nachmittag wartete dann mit der Minnesota Thunder Academy ein Topteam aus den USA. In einem packenden Duell hielten die Mädels aus Schweinfurt kämpferisch voll dagegen. Nach einem Rückstand gelang Mona Salzmann in der Schlussphase der Ausgleich. Im anschließenden Elfmeterschießen fehlte dann das nötige Quäntchen Glück – die Amerikanerinnen setzten sich mit 4:1 durch. Trotz des Ausscheidens konnten die Schweinfurterinnen stolz auf ihre Leistung sein, denn sie hatten dem Favoriten alles abverlangt.

Freizeitspaß und Rückreise mit Hindernissen

Am spielfreien Freitag ging es zur Aufmunterung in den Freizeitpark Liseberg, wo sich das Team mit Achterbahnfahrten und Spaß von den Strapazen des Turniers erholen konnte.

Am Samstag fanden die Finalspiele im Ullevi Gamla Stadion statt – diesmal nur noch als Zuschauerinnen. Am Sonntag trat die Mannschaft dann die Heimreise an. Aufgrund eines Unwetters in Frankfurt startete der Rückflug mit Verspätung. Erst um 1:00 Uhr nachts kamen die Mädels schließlich wieder in SCHWEINFURT an.

Fazit: Eine emotionale, sportlich hochwertige und internationale Woche ging zu Ende – mit Erinnerungen, die weit über den Fußball hinausreichen. Oder wie man so schön sagt: Wer eine Reise tut, kann was erzählen.