Die Schwarmzeit der Honigbienen ist in vollem Gange und sorgt für ein faszinierendes Naturschauspiel in unserer Region

MAINBERG – Die faszinierende Schwarmzeit der Honigbienen ist in unserer Region in vollem Gange und bietet ein beeindruckendes Naturschauspiel. Auch in der Imkerei Bienenvolker in Mainberg können diese natürlichen Vermehrungsprozesse derzeit intensiv beobachtet werden.

Imker Volker Schmitt, der Inhaber der Imkerei Bienenvolker, erläutert diesen besonderen Vorgang im Bienenvolk: „Die Schwarmzeit ist ein absolut natürlicher Bestandteil im Lebenszyklus eines Bienenvolkes. Dabei verlässt ein Teil der Bienen gemeinsam mit der alten Königin ihren bisherigen Stock, um sich auf die Suche nach einem neuen geeigneten Lebensraum zu begeben. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Bienenschwärme in der Regel sehr friedlich sind und keinerlei Gefahr für uns Menschen darstellen, da sie in diesem Moment weder ihre Brut noch ihre Nahrungsvorräte verteidigen müssen.“

Die Imkerei Bienenvolker appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger der Region, in den kommenden Wochen besonders aufmerksam zu sein. Es besteht die Möglichkeit, dass Bienenschwärme vorübergehend in Gärten, an Bäumen oder sogar an Hauswänden eine Rast einlegen, bevor sie ihren endgültigen neuen Standort finden.

Sollten Sie einen Bienenschwarm entdecken, bittet die Imkerei Bienenvolker um Beachtung folgender Verhaltenshinweise: Begegnen Sie dem Schwarm ruhig und bewahren Sie einen respektvollen Abstand. Im Idealfall sollten Sie Ihren Imker in der näheren Umgebung kontaktieren. Eine hilfreiche Anlaufstelle zur Suche nach Imkern in Ihrer Nähe bietet die Webseite https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fschwarmrettung.de. Alternativ können Sie sich auch gerne direkt an die Imkerei Bienenvolker unter der Telefonnummer 09721 9448808 oder im Notfall an die örtliche Feuerwehr unter der Rufnummer 112 wenden. Die Imker kümmern sich gerne um die sichere und fachgerechte Umsiedlung des Bienenschwarms.