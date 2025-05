Die SG Eisenheim/Wipfeld stellt die Weichen für die nächste Saison

SCHWEINFURT / GRAFENRHEINFELD – Thomas Pfeuffer wird die SG (Spielgemeinschaft) zum Saisonende im beiderseitigen Einvernehmen verlassen. Sein Nachfolger steht bereits fest: Daniel Tomitza übernimmt das Traineramt zur kommenden Saison, unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Daniel Tomitza ist in der Schweinfurter Fußballszene bestens bekannt. Als Spieler war er für namhafte Vereine wie den 1. FC Nürnberg, den TSV Vestenbergsgreuth, die DjK Schweinfurt, den FC Sand und den FC Schweinfurt 05 aktiv. Auch als Spielertrainer sammelte er bei Vereinen wie Eßleben, Grafenrheinfeld, Geldersheim und Euerbach/Kützberg viel Erfahrung und feierte mehrere Meisterschaften und Aufstiege. Zuletzt war er in der Corona-Saison in Arnstein tätig. Nach einer dreieinhalbjährigen Pause aus privaten Gründen kehrt er nun ab Juni 2025 als Trainer an die Seitenlinie zurück. Tomitza freut sich auf seine Rückkehr und sieht es als Privileg, wieder mit einer Mannschaft arbeiten zu können.

Nach dem feststehenden Abstieg und einer Saison mit vielen Niederlagen ist es das Ziel von Tomitza, mit einfachem Fußball und Grundtugenden wie Disziplin und Fleiß die Begeisterung und Erfolgserlebnisse in die junge Mannschaft zurückzubringen.

Unterstützt wird Daniel Tomitza weiterhin von Matthias Barthelmes, der auch in der kommenden Saison als Torwarttrainer im Team bleibt.