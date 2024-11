Die SPD-Stadtratsfraktion startet wieder mit ihrer Reihe „Fraktion vor Ort“

SCHWEINFURT – Die SPD-Stadtratsfraktion setzt ihre Reihe „Fraktion vor Ort“ fort, die in der letzten Wahlperiode großen Anklang fand.

Nach einer coronabedingten Pause kehrt das Format der Straßensprechstunden nun zurück. Im Zwei-Monats-Rhythmus werden Mitglieder der Fraktion gemeinsam mit den Ortsvereinen in wechselnden Stadtteilen zu aktuellen kommunalpolitischen Themen informieren, Stellung beziehen und für Bürgeranliegen zur Verfügung stehen.

Der Auftakt findet diesen Samstag, 30.11.2024, um 11:00 Uhr auf der Eselshöhe statt. Treffpunkt ist der Spielplatz an der Adresse An der Eselshöhe 142/143. Schwerpunkt wird voraussichtlich die Park- und Zufahrtsregelung sein, die in diesem Stadtteil für Diskussionen sorgte. Dank des schnellen Einsatzes des SPD-Stadtrats Joachim Schmidl und der zügigen Reaktion der Stadtverwaltung konnte jedoch eine Lösung gefunden werden.

Natürlich sind auch andere Themen willkommen – Gesprächsstoff gibt es reichlich. Gäste aus anderen Stadtteilen sind ebenfalls herzlich eingeladen, sich einzubringen.