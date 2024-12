Die Spendenwilligkeit geht zurück und schränkt nötige Hilfen ein

SCHWEINFURT – In mehreren Fällen konnte die Stiftung „Schweinfurt hilft Schweinfurt“ auch in diesem Jahr dringend benötigte Unterstützung leisten. Beispiele verdeutlichen den hohen Bedarf:

Eine fünfköpfige Familie, in der der Vater vollständig pflegebedürftig ist, erhielt 500 Euro für die Anschaffung eines neuen Herdes und eines gebrauchten Wäschetrockners. Das Pflegegeld reichte nicht aus, um die zusätzlichen Ausgaben zu decken, und der kaputte Einbauherd verschärfte die angespannte finanzielle Lage.

Ein Wohnungsbrand zerstörte die Einrichtung einer Familie mit zwei Kindern. Hinzu kam der Diebstahl von Elektrogeräten aus der beschädigten Wohnung. Zwar stellte das Jobcenter Gelder für Möbel zur Verfügung, jedoch ergänzte die Stiftung die Unterstützung mit 500 Euro.

Auch eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern, die aufgrund häuslicher Gewalt ins Frauenhaus geflüchtet war, konnte auf Hilfe zählen. Die Stiftung unterstützte sie mit 500 Euro, um dringend benötigte Hygieneartikel, Windeln, Kleidung und Schulbedarf für die Kinder zu finanzieren.

Diese Fälle sind nur einige der 41 Unterstützungen, die die Stiftung in diesem Jahr ermöglichen konnte. Insgesamt wurden rund 17.000 Euro ausgegeben. Dennoch musste aufgrund sinkender Spenden viele Hilfeanfragen abgelehnt werden, wie die Vorsitzenden der Stiftung, Christiane Michael-Zaiser und Karl-Heinz Körblein, bei der Herbstsitzung bedauerten.

Trotz rückläufiger Einnahmen durch Spenden konnte das „Fit-Projekt“ auch für 2025 mit 10.000 Euro unterstützt werden. Das Projekt, das gemeinsam mit der Evang.-Luth. Landeskirche umgesetzt wird, zielt darauf ab, in Haushalten Stromfresser zu identifizieren und durch effizientere Geräte zu ersetzen, um Stromsperren und Verschuldungen zu vermeiden.

Die Stiftung will mit neuen Aktionen und verstärkter Öffentlichkeitsarbeit dem sinkenden Spendenaufkommen entgegenwirken. Bereits zugesagt sind Flyer, die in Tageszeitungen beigelegt werden, sowie Kleinanzeigen. Zudem gab es Dank an Spender wie den Betriebsrat von FAG Schaeffler (900 Euro), die Paul und Susi Hoffmann Stiftung (4.000 Euro) und die Justiz, deren Bußgelder ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisteten.

Spenden für die Stiftung „Schweinfurt hilft Schweinfurt“ können auf das Konto bei der Sparkasse Schweinfurt eingezahlt werden (IBAN DE15 7935 0101 0000 0323 26). Spendenquittungen werden ausgestellt.