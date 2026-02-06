Die Stadt Bad Kissingen lädt zu einer Bürgerinformation „Platzgestaltung Garitzer See“ ein

BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen lädt am Dienstag, den 10. Februar 2026, um 17:00 Uhr zu einem Vor-Ort-Termin an den Garitzer See in der Seestraße ein, um über die geplante Platzgestaltung zu informieren. Im Rahmen des Projekts „Wir machen’s uns grüner 2.0“ soll die dortige Fläche umgestaltet werden.

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Vertreter der Stadtverwaltung werden das angedachte Konzept erläutern und stehen für den direkten Austausch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Auch Presse- und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an dieser Informationsveranstaltung teilzunehmen.