Die Stimmung passte: MHV Schweinfurt 09 vs. TV Ochsenfurt
SCHWEINFURT – In einem nervenaufreibenden Heimspiel hat die weibliche B-Jugend des MHV Schweinfurt 09 am vergangenen Wochenende einen knappen 18:17-Sieg gegen den TV Ochsenfurt errungen. Nach einer soliden ersten Halbzeit und einer zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Führung machten es die Gastgeberinnen am Ende unnötig spannend, als Ochsenfurt kurz vor Schluss zum 17:17 ausgleichen konnte. Ein sicher verwandelter Siebenmeter in der letzten Sekunde sicherte jedoch den verdienten Heimerfolg und unterstrich den starken Teamgeist der Mannschaft.
Neben dem Erfolg der Jugend gab es bei den Herren ein emotionales Highlight: Co-Trainer Patrick Wilm feierte nach fast eineinhalb Jahren verletzungsbedingter Pause sein lang ersehntes Comeback auf dem Spielfeld. Die Mannschaft empfing ihn mit einem eigens gestalteten Plakat und feierte seine zwei Treffer beim deutlichen 36:19-Sieg gegen die SG Karlstadt-Thüngersheim lautstark. Der erfolgreiche Handballtag in der Halle am Schulzentrum West fand seinen Abschluss beim gemeinsamen Public Viewing, wo die Fans den Sieg der deutschen Nationalmannschaft bejubelten.
Für den MHV Schweinfurt steht nun die nächste Bewährungsprobe an. Am kommenden Sonntag, den 1. Februar 2026, reist das Team zum schweren Auswärtsspiel gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Mellrichstadt. Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr, wobei die Schweinfurter darauf hoffen, den Schwung aus den jüngsten Erfolgen mitzunehmen und dem Favoriten ein Bein zu stellen.
