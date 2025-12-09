Auto IU

Die Tafel ließ auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt Kinderaugen leuchten

9. Dezember 2025Letztes Update 9. Dezember 2025
Foto: Ernst Gehling
SCHWEINFURT – Die Ehrenamtlichen der Tafel Schweinfurt haben auch in diesem Jahr wieder für zwei Tage den Herzensstand auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt besetzt. Bei der Aktion informierte die Tafel über ihre Arbeit und die Möglichkeiten der Unterstützung. Gleichzeitig konnten Kinder am Glücksrad kleine Leckereien gewinnen.

Die Tafel Schweinfurt schafft eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel, indem qualitativ einwandfreie Lebensmittel gesammelt und an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Familien und Einzelpersonen verteilt werden.

Arbeit und Umfang der Tafel

Das Interesse am Herzensstand der Tafel war seitens der Eltern und Kinder sehr groß.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

