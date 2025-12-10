Die Tafel ließ auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt Kinderaugen leuchten
SCHWEINFURT – Die Ehrenamtlichen der Tafel Schweinfurt haben auch in diesem Jahr wieder für zwei Tage den Herzensstand auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt besetzt. Bei der Aktion informierte die Tafel über ihre Arbeit und die Möglichkeiten der Unterstützung. Gleichzeitig konnten Kinder am Glücksrad kleine Leckereien gewinnen.
Die Tafel Schweinfurt schafft eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel, indem qualitativ einwandfreie Lebensmittel gesammelt und an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Familien und Einzelpersonen verteilt werden.
Arbeit und Umfang der Tafel
-
Logistik: Die ehrenamtlichen Helfer legen jährlich etwa 48.000 km mit Kühltransportern zurück – eine Strecke, die mehr als einmal um die Welt reicht. Seit Kurzem werden auch Transporte mit dem Lastenfahrrad erledigt.
-
Ausgabe: An 300 Tagen im Jahr findet die Lebensmittelausgabe statt. Wöchentlich werden Lebensmittel für bis zu 3.200 Personen bereitgestellt, darunter circa 900 Kinder unter 15 Jahren.
-
Projekte: In den nächsten Wochen sind besondere Überraschungen für alle Kinder von Alleinerziehenden und aus Familien der Tafel geplant. Zukünftig soll zudem eine Gruppe von Ehrenamtlichen regelmäßige Kinder-Kochkurse anbieten, um Wissen über gesunde und kostengünstige Zubereitung von Speisen zu vermitteln.
-
Finanzierung: Die Arbeit der Tafel wird ausschließlich durch Spender, Sponsoren und Mitglieder ermöglicht, die mit Geld, Sachspenden und Lebensmittel unterstützen oder ihre Zeit als Ehrenamtliche einbringen. Die Hilfe richtet sich an alle, die einen Tafelberechtigungsschein von Caritas oder Diakonie erhalten haben.
Das Interesse am Herzensstand der Tafel war seitens der Eltern und Kinder sehr groß.
